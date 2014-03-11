Учебник ГРАМОТЫ: орфография

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Правописание слов, начинающихся с ПОЛ- и ПОЛУ-
Для того чтобы безошибочно писать такие слова, необходимо запомнить, что ПОЛ- пишется слитно, через дефис или раздельно в зависимости от того, какая буква следует дальше, а ПОЛУ- пишется слитно всегда.
Запомните примеры и объяснения:
ПОЛЧЕТВЕРТИ – ПОЛ- пишется слитно, так как далее следует согласная.
ПОЛ-УРОКА – ПОЛ- пишется через дефис, так как далее следует гласная.
ПОЛ-ЛЕКЦИИ – ПОЛ- пишется через дефис , так как далее следует буква Л.
ПОЛ УЧЕБНОГО ГОДА – ПОЛ пишется раздельно, так как он не относится к следующему слову.
ПОЛУГОДИЕ – ПОЛУ всегда пишется слитно.
Обратите внимание: если ПОЛ- оказался перед именем собственным (а значит, перед прописной буквой), то после него следует поставить дефис , например: пол-Европы, пол-Петербурга.
Упражнение
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто впол_голоса поет… (Иосиф Бродский)
Натурально, давеча могла что-нибудь услышать от
приходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает, и здесь пол_Павловска или и весь уже Павловск. (Ф. М. Достоевский. «Идиот»)
…А крови всего этак с пол_ложки столовой на рубашку вытекло… (Ф. М. Достоевский. «Идиот»)
…А как напоишь слезами своими под собой землю на пол_аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. (Ф. М. Достоевский. «Бесы»)
Принесено немного; кто принес пол_лукошка, а кто и совсем на донышке. (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина»)
Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав пол_имения своего извозчикам! (М.Е. Салтыков-Щедрин, «Дневник провинциала в Петербурге»)
Я, батюшка, пол_Европы изъездил, покуда, наконец, в королевской мюнхенской библиотеке нашел рукопись... (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дневник провинциала в Петербурге»)
Он взял с этажерки и подал ему пол_листа серой бумаги. (И. А. Гончаров. «Обломов»)
Отец его, боевой генерал 1812 года, полу_грамотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь тянул свою лямку… (И. С. Тургенев. «Отцы и дети»)
…Коляска проехала пол_версты, прежде чем разговор возобновился между ними. (И. С. Тургенев. «Отцы и дети»)
Пол_своего государства царь был готов отдать за то, чтобы хоть один раз взглянуть на это сокровище.
…Из полу_темных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. (И. С. Тургенев. «Отцы и дети»)
Пол_России с голода помирает, «Московские ведомости» торжествуют, классицизм хотят ввести - шагу нам ступить некуда... (И. С. Тургенев. «Новь»)
Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые пол_года, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. (Ф. М. Достоевский. «Бесы»)
О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полу_шепотом, как бы секретно. (Ф. М. Достоевский. «Бесы»)
В чистом поле не было возможности сопротивляться татарам, городов не успели укрепить; наконец, Даниил сказал: «Не отдам пол_отчины моей, лучше поеду сам к Батыю». (С. М. Соловьев. «История России с древнейших времен»)
Из чащи, одетый в русский полу_шубок и в шапку-ушанку, выскакивает Номах. (С. А. Есенин. «Страна негодяев»)
Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол_аршина от земли, рисовал ее руками... (И. С. Тургенев. «Муму»)
Из-под таинственной, холодной полу_маски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбалися лукавые уста. (М. Ю. Лермонтов)
Теперь один старик седой,
Развалин страж полу_живой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит… ( М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»)
А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол_литра. ( В. Шукшин. «Горе»)
Упражнение подготовили Д. А. Жужлева и Б. А. Панов («Лига школ»).