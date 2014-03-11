Учебник ГРАМОТЫ: орфография

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Правописание слов, начинающихся с ПОЛ- и ПОЛУ-



Для того чтобы безошибочно писать такие слова, необходимо запомнить, что ПОЛ- пишется слитно, через дефис или раздельно в зависимости от того, какая буква следует дальше, а ПОЛУ- пишется слитно всегда.



Запомните примеры и объяснения:



ПОЛЧЕТВЕРТИ – ПОЛ- пишется слитно, так как далее следует согласная.



ПОЛ-УРОКА – ПОЛ- пишется через дефис, так как далее следует гласная.



ПОЛ-ЛЕКЦИИ – ПОЛ- пишется через дефис , так как далее следует буква Л.



ПОЛ УЧЕБНОГО ГОДА – ПОЛ пишется раздельно, так как он не относится к следующему слову.



ПОЛУГОДИЕ – ПОЛУ всегда пишется слитно.



Обратите внимание: если ПОЛ- оказался перед именем собственным (а значит, перед прописной буквой), то после него следует поставить дефис , например: пол-Европы, пол-Петербурга.



Упражнение



Вот шествие по улице идет,

и кое-кто в пол_голоса поет… (Иосиф Бродский)



Натурально, давеча могла что-нибудь услышать от

приходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает, и здесь пол_Павловска или и весь уже Павловск. (Ф. М. Достоевский. «Идиот»)



…А крови всего этак с пол_ложки столовой на рубашку вытекло… (Ф. М. Достоевский. «Идиот»)



…А как напоишь слезами своими под собой землю на пол_аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. (Ф. М. Достоевский. «Бесы»)



Принесено немного; кто принес пол_лукошка , а кто и совсем на донышке. (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина»)



Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав пол_имения своего извозчикам! (М.Е. Салтыков-Щедрин, «Дневник провинциала в Петербурге»)



Я, батюшка, пол_Европы изъездил, покуда, наконец, в королевской мюнхенской библиотеке нашел рукопись... (М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дневник провинциала в Петербурге»)



Он взял с этажерки и подал ему пол_листа серой бумаги. (И. А. Гончаров. «Обломов»)



Отец его, боевой генерал 1812 года, полу_грамотный , грубый, но не злой русский человек, всю жизнь тянул свою лямку… (И. С. Тургенев. «Отцы и дети»)



…Коляска проехала пол_версты , прежде чем разговор возобновился между ними. (И. С. Тургенев. «Отцы и дети»)



Пол_своего государства царь был готов отдать за то, чтобы хоть один раз взглянуть на это сокровище.



…Из полу_темных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. (И. С. Тургенев. «Отцы и дети»)



Пол_России с голода помирает, «Московские ведомости» торжествуют, классицизм хотят ввести - шагу нам ступить некуда... (И. С. Тургенев. «Новь»)



Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые пол_года , и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. (Ф. М. Достоевский. «Бесы»)



О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полу_шепотом , как бы секретно. (Ф. М. Достоевский. «Бесы»)



В чистом поле не было возможности сопротивляться татарам, городов не успели укрепить; наконец, Даниил сказал: «Не отдам пол_отчины моей, лучше поеду сам к Батыю». (С. М. Соловьев. «История России с древнейших времен»)



Из чащи, одетый в русский полу_шубок и в шапку-ушанку, выскакивает Номах. (С. А. Есенин. «Страна негодяев»)



Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол_аршина от земли, рисовал ее руками... (И. С. Тургенев. «Муму»)



Из-под таинственной, холодной полу_маски

Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,

Светили мне твои пленительные глазки

И улыбалися лукавые уста. (М. Ю. Лермонтов)



Теперь один старик седой,

Развалин страж полу_живой ,

Людьми и смертию забыт,

Сметает пыль с могильных плит… ( М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»)



А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол_литра . ( В. Шукшин. «Горе»)



Упражнение подготовили Д. А. Жужлева и Б. А. Панов («Лига школ»).



